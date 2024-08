Bei den Verhandlungen geht es um das Schicksal des dicht besiedelten Gazastreifens, wo nach Angaben palästinensischer Gesundheitsbehörden seit Oktober mehr als 40.000 Menschen durch Israels Militäreinsatz getötet wurden, und um das Schicksal der dort noch festgehaltenen Geiseln. Der Krieg in Gaza ist Folge des Massakers der Hamas in Israel am 7. Oktober, bei dem etwa 1200 Menschen getötet und rund 250 weitere als Geiseln in den Gazastreifen verschleppt wurden.