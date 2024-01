Blinken hatte vor seiner Reise nach Israel mehrere Staaten in der Region wie Jordanien, Katar, die Vereinigten Arabischen Emirate und Saudi-Arabien sowie die Türkei zu Gesprächen über eine Lösung der Krise in Nahost besucht. Dabei bemühte sich der US-Spitzendiplomat nicht nur um einen Abbau der Spannungen, sondern erörterte auch Pläne für die künftige Verwaltung des Gazastreifens, an denen Israels arabische Nachbarn beteiligt sein könnten. Die Staaten der Region wünschten eine Integration Israels, aber nur, wenn die Pläne zur Normalisierung der Beziehungen einen «praktischen Weg» zu einem zukünftigen Palästinenser-Staat enthielten, sagte er vor seinem Weiterflug nach Israel.