US-Aussenminister Antony Blinken hat am Rande der Generalversammlung der Vereinten Nationen (UN) mit dem chinesischen Vizepräsidenten Han Zheng nach Angaben des Ministeriums zentrale Themen wie die den Krieg in der Ukraine, Nordkorea und die Strasse von Taiwan erörtert. In einer Erklärung des US-Aussenministeriums nach dem Treffen hiess es am Montag, die Gespräche seien «offen und konstruktiv» verlaufen. Beide Seiten seien übereingekommen, die Kommunikation offen zu halten. Die Gespräche zwischen Blinken und Han könnten den Weg für ein Gipfeltreffen zwischen US-Präsident Joe Biden und dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping noch in diesem Jahr ebnen. Blinken traf Han nach Gesprächen zwischen dem Nationalen Sicherheitsberater des Weissen Hauses, Jake Sullivan, und dem chinesischen Aussenminister Wang Yi am vergangenen Wochenende in Malta.