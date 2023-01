Seit Jahresbeginn sind mindestens 35 Palästinenser getötet worden, darunter auch Zivilisten. Am Freitagabend hatte ein 21-jähriger Palästinenser vor einer Synagoge in Jerusalem sieben Menschen erschossen und war daraufhin selbst von der Polizei getötet worden. Der Anschlag war der schwerste in Jerusalem seit 2008. Das israelische Militär kündigte am Samstag eine Verstärkung der Truppen im Westjordanland an. Eine Sprecherin des Auswärtigen Amts in Berlin sagte, die Bundesregierung sei "sehr besorgt" über die Entwicklungen. Es müsse jetzt alles dafür getan werden, die Lage zu entschärfen.