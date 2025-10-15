Der bisherige Radicant-Chef Stadelmann hatte im August seinen Rücktritt auf eigenen Wunsch angekündigt. Sein Abgang erfolgte aufgrund unterschiedlicher Vorstellungen über die Weiterentwicklung der Onlinebank, wie die Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB) damals mitgeteilt hatte. Zuvor war die BLKB mit Radicant in schwere Turbulenzen geraten und musste massive Wertberichtigungen vornehmen. Die Kantonalbank strebte mit Radicant eine schweizweite Expansion an.