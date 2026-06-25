Laut BLKB nimmt Pertoldi sich nach intensiven Monaten Zeit für eine berufliche Neuorientierung. Er bleibe der Kantonalbank jedoch als interner Berater für strategische Projekte erhalten und berichte direkt an CEO Alexandra Scriba. Zudem bleibe er Verwaltungsrat der Radicant Holding und begleite die BLKB-Tochter auf dem Weg zur geplanten Liquidation.