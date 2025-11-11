Auch nach Prüfung von diversen Verkaufsoptionen habe man keine Lösung zur Fortführung von Radicant gefunden, teilte die BLKB am Dienstag mit. Sie gibt nun die Banklizenz von Radicant zurück und leitet die geordnete Liquidation ein. Dass die Kantonalbank aus der Problemtochter aussteigen will, hatte sie bereits im September angekündigt. Nun habe man entschieden, dass Radicant die Geschäftstätigkeit aufgeben werde, heisst es in der Mitteilung.