Jahresgewinn weiter belastet

Die Einstellung der im Herbst 2023 für ein breites Publikum gestarteten Radicant führt nun zu einer weiteren Belastung für das Ergebnis der Kantonalbank: Der Jahresgewinn 2025 des BLKB-Stammhauses werde nun voraussichtlich um bis zu 60 Millionen Franken tiefer ausfallen als noch im Vorjahr, hiess es. 2024 schrieb die BLKB im Stammhaus noch einen Jahresgewinn von knapp 186 Millionen Franken.