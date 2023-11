Radicant bietet Anlagen an, die auf den 17 Uno-Zielen für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals SDG) basieren. Sie dienen als Basis für die Vermögensverwaltung über die Radicant-Mobile-Banking-App. Die Bank will damit weiter gehen als mit dem «traditionellen» ESG-Ansatz. Zielkunden sind laut früheren Angaben technologie- und nachhaltigkeits-interessierte «Affluents», also Kunden mit einem investierbaren Vermögen zwischen 100'000 und 1 Million Franken.