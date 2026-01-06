Im Sommer 2025 musste die BLKB eine Wertberichtigung in Höhe von 105 Millionen Franken auf Radicant vornehmen. Zusätzlich wird der BLKB-Jahresgewinn wegen der Radicant-Schliessung mit weiteren 60 Millionen Franken belastet, wie im November kommuniziert wurde. Die hohen Wertberichtigungen hatten im Sommer 2025 auch zu den Rücktritten des BLKB-CEO und des BLKB-Bankratspräsidenten geführt.