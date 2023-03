Blocher kritisierte die Aktivitäten des CS-Managements im Ausland: "Schweizer Banken müssen in der Schweiz sein, anderes können sie nicht." Er kritisierte jedoch auch die "Too big to fail"-Regeln als unzureichend: "Das ist ein Fehler der Politik." Blocher verwies auf die gescheiterten Bemühungen der Linken und der SVP, nach der Finanzkrise von 2008 ein Trennbankensystem einzuführen. Auch die Finanzmarktaufsicht Finma habe "eindeutig" versagt.