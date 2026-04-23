Die Blockade der Strasse von Hormus im Iran-Krieg zwingt Staaten in Südostasien zunehmend, sich mit der Sicherheit der Strasse von Malakka auseinanderzusetzen. Die 900 Kilometer lange Meerenge zwischen der Malaiischen Halbinsel und der indonesischen Insel Sumatra ist die meistbefahrene Wasserstrasse für den internationalen Handel. ‌Weitere Anrainerstaaten ⁠neben Malaysia und Indonesien sind Thailand und Singapur. Die Strasse von Malakka ist der kürzeste Seeweg von Ostasien in den Nahen Osten und nach ⁠Europa. Im Folgenden einige Fakten: