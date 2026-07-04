Ein strategisches Ziel der Übung war es, die einzige Binnenprovinz Taiwans, Nantou, als ein «Rückzugsgebiet» zu nutzen. Dieses soll als Zufluchtsort für Flüchtlinge aus anderen Landesteilen und als Rückzugsraum für Einsatzplanungen dienen, während ​Truppen an ​der Front kämpfen. Dutzende lokale Verwaltungseinheiten im ganzen Land wurden per ⁠Livestream zugeschaltet und mussten detaillierte Fragen beantworten. Dabei ging es etwa darum, wie ​viele wehrfähige Männer über Nacht mobilisiert ⁠werden könnten oder wie viele Dosen Säuglingsnahrung der Bezirk vorrätig habe. Die ungewohnte Situation führte laut Beobachtern zu spürbarer Anspannung und teils ‌angespannten Wortwechseln.