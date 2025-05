Dieser Vorsprung sei aber nun gefährdet, so die Verbände: Länder in Asien und im Nahen Osten holten rasant auf und böten zunehmend attraktive Bedingungen für Blockchain-Unternehmen. Zudem wirke der scharfe Politikwechsel der Trump-Regierung «wie ein Fanal». Derweil würden in der Schweiz langwierige Prozesse, regulatorische Unsicherheiten und neue internationale Anforderungen als Hindernisse wahrgenommen.