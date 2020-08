Der finanzielle Aufstieg von Elon Musk geht weiter. Mit dem Kursplus von 11 Prozent, das die Aktie seiner Tesla am Montag zeigte, wurde der kein Blatt vor den Mund nehmende Unternehmer zum viertreichsten Menschen der Welt. Die Rekordbewertung des Elektroauto-Konzerns liess das Nettovermögen Musks um 7,8 Milliarden Dollar wachsen.

Der Tesla-Mitbegründer zog damit am französischen Luxusgüter-Tycoon Bernard Arnault vorbei, dem reichsten Nicht-Amerikaner im Bloomberg Billionaires Index. Mit seinem Vermögen von 84,8 Milliarden Dollar trennen Musk noch 15 Milliarden Dollar von Mark Zuckerberg, der Nummer drei im Ranking der 500 reichsten Menschen der Welt.

Die Tesla-Rally am Montag ist nur der jüngste Triumph für den Milliardär, der noch vor zwei Jahren von der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde SEC verklagt wurde und wegen fehlerhafter Tweets als Chairman des Elektroautoherstellers zurücktreten musste. Die Tesla-Aktie hat in diesem Jahr bisher um 339 Prozent zugelegt, was auf die zunehmende Erwartung zurückzuführen ist, dass das Unternehmen in den S&P 500-Index aufgenommen wird.

Die Top-Ten im Bloomberg Billionaires Index:

Quelle: bloomberg.com

Die Space Exploration Technologies Corp. oder SpaceX von Musk dürfte sein Vermögen weiter steigern. Das Unternehmen steht kurz vor dem Abschluss einer neuen Finanzierung in Höhe von 2 Milliarden Dollar, die die Bewertung auf 46 Milliarden Dollar erhöhen würde, wie Bloomberg letzte Woche berichtete.

In diesem Jahr ist das Vermögen von Musk um 57,2 Milliarden Dollar gewachsen und hat damit den zweitgrössten Anstieg im Billionaires-Index gezeigt. Einen grösseren Sprung machte nur Amazon-Gründer Jeff Bezos. Der reichste Mann der Welt hat sein Vermögen 2020 um 73 Milliarden Dollar auf 188 Milliarden Dollar gesteigert.

