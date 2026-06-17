Nach der Explosion einer Rakete im Mai hat auf der Startrampe der Weltraumfirma Blue Origin von Amazon-Gründer Jeff Bezos in Florida der Wiederaufbau begonnen. Noch vor Jahresende sollen die Starts wieder aufgenommen werden, kündigte Firmenchef Dave Limp am Mittwoch auf einer Konferenz in Paris an.
«Das war ein Schlag in die Magengrube für das ganze Team», sagte Blue-Origin-Gründer Bezos auf der Konferenz mit Blick auf die unbemannte Trägerrakete vom Typ «New Glenn», die am 28. Mai während eines Triebwerkstests in Cape Canaveral explodierte.
«Aber wir haben seitdem gelernt, dass wir grosses Glück im Unglück hatten», betonte der Milliardär. Einige der wichtigsten Teile der Startinfrastruktur wie die Treibstofftanks für flüssigen Wasserstoff, Flüssigerdgas und flüssigen Sauerstoff seien erhalten geblieben. Limp kündigte zudem an, die unbemannte Mondlandemission «Mark 1» von Blue Origin werde wohl Anfang kommenden Jahres stattfinden.
(Reuters)