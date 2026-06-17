Nach der Explosion einer Rakete im Mai hat ‌auf ⁠der Startrampe der Weltraumfirma Blue Origin ⁠von Amazon-Gründer Jeff Bezos in Florida der Wiederaufbau begonnen. ‌Noch vor Jahresende sollen ‌die Starts ​wieder aufgenommen werden, kündigte Firmenchef Dave Limp am Mittwoch auf einer Konferenz in Paris an.

«Das war ein Schlag in die Magengrube ‌für das ganze Team», sagte Blue-Origin-Gründer Bezos auf der Konferenz mit Blick auf ​die unbemannte Trägerrakete vom Typ «New ​Glenn», die am 28. ​Mai während eines Triebwerkstests in Cape Canaveral ‌explodierte.

«Aber wir haben seitdem gelernt, dass wir grosses Glück im Unglück hatten», betonte ​der Milliardär. ​Einige der ⁠wichtigsten Teile der Startinfrastruktur wie ​die Treibstofftanks für ⁠flüssigen Wasserstoff, Flüssigerdgas und flüssigen Sauerstoff ‌seien erhalten geblieben. Limp kündigte zudem an, die unbemannte Mondlandemission «Mark 1» ‌von Blue Origin werde wohl ​Anfang kommenden Jahres stattfinden. 

(Reuters)