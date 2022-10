Der aktivistische Aktionär Bluebell drängt die Schweizer Aufsicht zur Prüfung, ob der Luxusgüterkonzern Richemont seine Nachfolgeplanung veröffentlichen muss. Per Schreiben vom 27. September haben die Bluebell-Mitbegründer Giuseppe Bivona und Marco Taricco ihre Forderung an das zuständige Gremium der Six übermittelt. Bloomberg News liegt das Schreiben in Kopie vor.