Insgesamt verkaufte BMW im vergangenen Jahr 2,45 Millionen Autos der Marken BMW, Mini und Rolls-Royce, das sind vier Prozent weniger als im Vorjahr. Vor allem im zweiten Halbjahr spielten dabei Probleme mit einem Bremssystem eine Rolle: In einigen Märkten wurden zeitweise Auslieferungssperren verhängt. Dazu kommt die Marktschwäche in China. In der Volksrepublik schrumpfte der Absatz um 13,4 Prozent. Besser liefen die Geschäfte dagegen in den USA, wo der Absatz um 0,5 Prozent stieg.