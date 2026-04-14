Die Marke BMW verzeichnete von Januar bis März einen Rückgang um 4,6 Prozent auf rund 496'000 Fahrzeuge, wie BMW am Dienstag mitteilte. Dank eines Absatzanstiegs um sechs Prozent der Marke Mini verkaufte die Gruppe insgesamt knapp 566'000 Pkw, das waren 3,5 Prozent weniger als im Vorjahresquartal. Einem Minus von zehn Prozent in China und von 4,3 Prozent in den USA stand dabei ein Wachstum von drei Prozent in Europa gegenüber. In Deutschland legten BMW und Mini zusammen sogar um fast elf Prozent zu.
Sehr zufrieden zeigte sich Vertriebschef Jochen Goller mit der Nachfrage nach den neuen vollelektrischen Modellen der Neuen Klasse. Der Auftragseingang in Europa habe im ersten Quartal den Vorjahreszeitraum um 40 Prozent übertroffen. Vom neuen Elektroauto BMW iX3 gingen mehr als 50'000 Bestellungen ein. Der Absatz von reinen E-Autos ging dagegen um 20 Prozent auf rund 87'500 Fahrzeuge zurück, was BMW vor allem mit dem Wegfall der E-Autoförderung in den USA erklärte.
