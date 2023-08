Der Autohersteller BMW baut in Leipzig ein neues Logistikzentrum für Batterien von Elektro-Autos und will so rund 500 weitere Jobs schaffen. Bis zu 100 Millionen Euro sollen in zwei Bauabschnitten auf einem zwölf Hektar grossen Areal investiert werden, teilte das Unternehmen am Freitag mit. «Der Automobilbau gehört inzwischen zu Leipzigs Wirtschafts-DNA wie die Messe», konstatierte Wirtschaftsbürgermeister Clemens Schülke (CDU) zum symbolischen Spatenstich. Ausser BMW produziert auch Porsche in der Messestadt.