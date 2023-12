BMW fährt bei der Zulassung selbstfahrender Autos in China auf die Überholspur. Der bayerische Autobauer habe eine Testlizenz für autonomes Fahren der Stufe 3 auf Hochgeschwindigkeitsstrassen in Shanghai erhalten, teilte BMW am Donnerstag mit. Die neue Lizenz erweitere die Bereiche, in denen BMW in Shanghai fortschrittliche autonome Fahrtechnologien testen könne. Damit sei man der Zulassung von fahrerlosen Autos auf dem grössten Automarkt der Welt einen Schritt näher gekommen. China ist entschlossen, die Masseneinführung autonomer Fahrtechnologien zu beschleunigen und hat Sicherheitsrichtlinien für den Einsatz autonomer Fahrzeuge im öffentlichen Verkehr festgelegt.