BMW erwartet, dass die Zollerhöhungen teilweise temporärer Natur seien und es ab Juli 2025 zu Reduzierungen der Zölle komme, teilte BMW am Mittwoch mit. Zugleich steige die Nachfrage nach Fahrzeugen in vielen Märkten an, unterstützt durch eine Stabilisierung der Preise und weitere moderate Zinssenkungen. Allerdings könnten sich Risiken für das Ergebnis ergeben, wenn die Zölle bis weit in die zweite Jahreshälfte in Kraft blieben.