In China tun sich jedoch auch die Münchener schwer. Dort belasten eine schwache Konjunktur und der von Tesla angeführte Preiskampf die Branche. Insgesamt gingen die Auslieferungen von BMW und Mini gingen in China im ersten Quartal um 3,8 Prozent zurück, während sie in Europa um 5,5 Prozent und in den USA um 1,2 Prozent zulegten.