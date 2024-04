Die Werke in Dadong, Lydia und Tiexi im Grossraum Shenyang haben insgesamt eine Produktionskapazität von 830.000 Fahrzeugen pro Jahr und sind dann zusammen grösser als das US-Werk in Spartanburg. Derzeit werden dort vor allem Autos für den chinesischen Markt gebaut, lediglich der iX3 wird aus China nach Europa exportiert. Bislang hat BMW ungefähr 13,5 Milliarden Euro in den Standort investiert, zuletzt 1,3 Milliarden Euro in den Aufbau einer Batteriemontage.