Analysten rechnen mit geringerer Marge 2024

An der Börse gaben die Aktien bis zu 3,3 Prozent nach. Im vierten Quartal sei die Marge schwächer ausgefallen als erwartet, schrieb Bernstein-Analyst Daniel Röska. Für das laufende Jahr hat BMW noch keine Prognose vorgelegt, die wird für kommende Woche erwartet. Vermutlich hielten die Münchner an ihrer langjährigen Prognose einer Marge zwischen acht und zehn Prozent fest und signalisierten eine Marge eher am unteren Ende dieser Spanne, schrieb Röska.