Die Volkswagen -Tochter Audi schwächelt dagegen in den USA. Im gesamten Jahr 2025 wurden mit 164.942 Autos 16 Prozent weniger verkauft als ein Jahr zuvor, wie das Unternehmen am Sitz von Audi of America in Herndon (Virginia) mitteilte. Im ebenfalls schwächeren vierten Quartal ging der Absatz demnach im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 36 Prozent auf 36.233 Fahrzeuge zurück.