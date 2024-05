Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) im Konzern ging im Jahresvergleich um rund ein Viertel auf 4,05 Milliarden Euro zurück, wie der Dax-Konzern am Mittwoch mitteilte. Der Modellwechsel beim wichtigen 5er-Modell belastete die Zahlen wie auch der höhere Anteil der noch nicht so lukrativen Vollelektroautos. Bei der am Kapitalmarkt wichtigsten Kennzahl, der Gewinnmarge vor Zinsen und Steuern im Autogeschäft, büsste BMW mit 8,8 Prozent vom Umsatz einen Rückgang um 3,3 Prozentpunkte ein. Ein Jahr zuvor hatten noch niedrigere Herstellungskosten Rückenwind geliefert.