Auch höhere Verkaufspreise für Neu- und Gebrauchtwagen kamen dem Münchener Unternehmen zugute. Die Integration des chinesischen Joint-Ventures in das Automobilgeschäft hebe die Geschäftstätigkeit auf ein neues Niveau, sagte der scheidende Finanzchef Nicolas Peter am Donnerstag. "Mit einem starken Produktportfolio in den großen Weltregionen sind wir sehr gut unterwegs und werden dieses Jahr insbesondere von der Nachfrage nach unseren elektrifizierten Fahrzeugen und den höherklassigen Modellen weiterhin profitieren."