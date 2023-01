Der Absatz von Autos der Marke BMW ging zwar im Jahr 2022 um 5,1 Prozent zurück auf weltweit 2,1 Millionen, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Damit liege BMW aber weiterhin vor der weltweiten Konkurrenz. Insgesamt verkaufte BMW 2,4 Millionen Autos der Marken BMW, Mini und Rolls-Royce - das sind 4,8 Prozent weniger als vor Jahresfrist. Das Jahr sei von den Engpässen bei der Versorgung mit Teilen, den Corona-Lockdowns in China und dem Krieg in der Ukraine geprägt gewesen, dies habe die Auslieferungen insbesondere in der ersten Jahreshälfte gebremst. Zum Jahresende habe sich die Lage dagegen gebessert: Im vierten Quartal lieferte BMW gut zehn Prozent mehr Fahrzeuge an die Kunden aus.