Grund für den Rückruf von BMW sei ein möglicher Defekt am Anlasser, der im schlimmsten Fall zu einem Feuer führen kann, wie der Autobauer am Mittwoch bestätigte. Als Erstes hatte der Fachdienst «kfz-betrieb» über den Rückruf berichtet und eine Gesamtzahl von 575'000 Pkw verschiedener Baureihen genannt.
In Deutschland seien gut 28'000 Fahrzeuge betroffen. Der mögliche Defekt sei bei Produktkontrollen und durch Kundenbeschwerden festgestellt worden, erklärte BMW. Nach vielen Startvorgängen könne ein Magnetschalter im Anlasser stark verschleissen. Dies könne dazu führen, dass der Motor nicht mehr startet. Zudem sei ein Kurzschluss nicht auszuschliessen, der zu einer Überhitzung und im ungünstigsten Fall zu einem Fahrzeugbrand führen könne. BMW empfahl, das Fahrzeug nach dem Start nicht mit laufendem Motor unbeaufsichtigt zu lassen.
(Reuters)