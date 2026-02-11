In Deutschland seien gut 28'000 Fahrzeuge betroffen. Der mögliche Defekt sei bei Produktkontrollen ​und durch Kundenbeschwerden festgestellt worden, ​erklärte BMW. Nach ​vielen Startvorgängen könne ein Magnetschalter im Anlasser ‌stark verschleissen. Dies könne dazu führen, dass der Motor nicht mehr startet. ​Zudem ​sei ein Kurzschluss nicht ⁠auszuschliessen, der zu ​einer Überhitzung und im ⁠ungünstigsten Fall zu einem Fahrzeugbrand ‌führen könne. BMW empfahl, das Fahrzeug nach dem Start nicht ‌mit laufendem Motor unbeaufsichtigt zu ​lassen.