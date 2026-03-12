2025 war die Gewinnmarge um einen Prozentpunkt auf ​5,3 Prozent zurückgegangen. Der Vorsteuergewinn ​des Konzerns schurmpfte ​um 6,7 Prozent auf 10,2 Milliarden ‌Euro, unter dem Strich blieben mit 7,45 Milliarden Euro drei Prozent weniger Gewinn ​übrig. ​Der Umsatz ⁠sank um 6,3 ​Prozent auf 133,45 Milliarden ⁠Euro und damit stärker als ‌von dem Unternehmen befragte Analysten vorhergesagt hatten. (Bericht von Christina ‌Amann, redigiert von Sabine ​Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter Berlin.Newsroom@thomsonreuters.com (für ‌Politik und ​Konjunktur) oder Frankfurt.Newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte)