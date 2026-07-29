BMW hatte ‌im Juni seine Gewinnprognose für das laufende Jahr gesenkt, weil sich das China-Geschäft enttäuschend entwickelt. Dort ist ​der Fahrzeugabsatz zuletzt eingebrochen. Der neue BMW-Chef ​Milan Nedeljkovic kündigte daraufhin ​an, die laufenden Sparmassnahmen zu beschleunigen und zu intensivieren. ‌Bereits im Geschäftsbericht für 2026 hat BMW einen leichten Rückgang der Beschäftigung in Aussicht gestellt. «Leicht» bedeutet bei ​BMW bis ​zu fünf Prozent. Insgesamt ⁠beschäftigt der Münchner Konzern derzeit ​rund 150'000 Menschen.