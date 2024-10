Bei der Marke BMW gingen die Verkäufe um 6,9 Prozent auf 78.128 Autos zurück, wie das Unternehmen am Dienstag (Ortszeit) in Woodcliff Lake (New Jersey) mitteilte. Bei der Kleinwagenmarke Mini war das Minus mit rund einem Drittel auf 5.284 Autos noch grösser. Die Marke Mini wird derzeit auf reine Elektromodelle umgestellt. Auch bei den Vollelektroautos büsste BMW im Quartal ein, von den Batterieautos verkaufte der Autobauer mit 12.311 Fahrzeugen 5,9 Prozent weniger als ein Jahr zuvor.