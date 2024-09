BMW-Chef Zipse hatte ein Wasserstoff-Auto für die zweite Hälfte dieses Jahrzehnts in Aussicht gestellt. Die Brennstoffzellen-Technologie hat der Konzern schon in der Pilotflotte des BMW iX5 Hydrogen erprobt. Nun wolle der Konzern das erste Wasserstoffserienangebot im Premiumsegment auf den Markt bringen, sagte Rath. «Ich glaube, das ist schon ein grosser Schritt, weil keiner der anderen Premium-OEMs ein Premium-Wasserstofffahrzeug anbietet», betonte er. «Und wir wären nicht BMW, wenn wir nicht in einem Wasserstoffangebot auch ein Fahrzeug machen würden, das Fahrfreude vermittelt.»