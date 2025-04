«Wir stärken KI-Partnerschaften für die Integration in unsere Fahrzeuge in China», sagte BMW-Vorstandschef Oliver Zipse am Mittwoch auf der Automesse in Shanghai. «Wichtige Fortschritte bei KI finden hier statt. Ab Ende dieses Jahres werden wir KI von DeepSeek in unsere neuen Fahrzeuge in China einbauen.»