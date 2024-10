«Spätestens Ende dieses Jahrzehnts dürften russische Streitkräfte in der Lage sein, einen Angriff auf die Nato durchzuführen», sagte Kahl am Montag in einer Anhörung des Parlamentarischen Kontrollgremiums des Bundestages. «Der Kreml sieht die Bundesrepublik Deutschland als Gegner», fügte der BND-Chef mit Hinweis darauf hinzu, dass Deutschland der zweitgrösste Unterstützer der von Russland 2022 überfallenen Ukraine sei.