Der Nettogewinn sank in den ersten drei Monaten des Jahres im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 4,9 Prozent auf 2,95 Milliarden Euro, wie die nach Vermögenswerten grösste Bank der Eurozone am Donnerstag mitteilte. Analysten hatten mit 2,94 Milliarden Euro gerechnet. BNP erklärte, der Rückgang sei vollständig auf die Wiederaufnahme des Ukrainegeschäfts in die Konzernbilanz zurückzuführen.