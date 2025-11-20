Die Kernkapitalquote (CET1) von BNP Paribas solle bis 2027 auf 13 Prozent statt auf 12,5 Prozent steigen, teilte die nach Bilanzsumme grösste Bank der Eurozone am Donnerstag mit. Zudem solle noch im November ein Aktienrückkaufprogramm im Volumen von 1,15 Milliarden Euro starten.
«Wir wollen unsere Profitabilität weiter verbessern, indem wir bestehende Wachstumstreiber nutzen», erklärte Konzernchef Jean-Laurent Bonnafé. «Dazu gehört eine disziplinierte und attraktive Ausschüttungspolitik.» Nachdem die Bank zuletzt ihre Prognosen verfehlte und Kosten sowie faule Kredite belasteten, stellten Anleger die Fähigkeit der Bank infrage, ihre Profitabilität im Vergleich zu Rivalen zu steigern.
(Reuters)