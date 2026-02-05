Die Bank strebt bis 2028 nun eine Eigenkapitalrendite (ROTE) von mehr als 13 Prozent - bisher waren 13 Prozent angepeilt. Zudem soll die Aufwand-Ertrag-Relation bis dahin auf unter ⁠56 Prozent sinken. Um dies zu erreichen, plant BNP Paribas für 2026 zusätzliche Einsparungen von rund 600 Millionen Euro. Damit sollen die Gesamteinsparungen im Zeitraum ​2022 bis 2026 auf 3,5 Milliarden Euro steigen. An ‌ihrer Dividendenpolitik hält die Bank fest: ‍Sie kündigte eine Ausschüttung von 5,16 Euro je Aktie für 2025 an. Analysten zeigten ​sich von den Zahlen überzeugt. Die Ergebnisse seien «anständig» und sollten beruhigen, kommentierten die Experten von Citi.