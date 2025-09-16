Mit Verweis auf die «soliden Leistung» im abgelaufenen zweiten Quartal sowie die Wachstumsdynamik im laufenden Jahr bekräftigte das Institut in seiner Mitteilung zudem sein Ziel, 2025 Nettoerträge in Höhe von 12,2 Milliarden Euro zu erzielen. An der Börse wurden die neuen Ziele für die Kapitalquote und Rendite verhalten aufgenommen. Die im EuroStox 50 notierte Aktie eröffnete den Handel am Dienstag mit leichten Verlusten.