Fosun machte bereits am Sonntag Angaben zum Übernahmevolumen, die denen von BNP leicht abwichen. Die Gruppe gab an, einen Anteil von bis zu 8,19 Prozent am belgischen Versicherer im Wert von 670 Millionen Euro verkaufen zu wollen. Danach werde sie noch einen kleinen Restanteil an Ageas halten. Auf eine Anfrage zu den abweichenden Angaben bezogen BNP und Ageas bislang keine Stellung. Die beiden Unternehmen sind langjährige Partner und gemeinsam an der AG Insurance beteiligt, dem führenden Versicherer Belgiens.