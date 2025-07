Weniger Aufträge

Der Auftragseingang lag in den ersten sechs Monaten 2025 um 4 Prozent unter dem Niveau des in 2024 erzielten Werts. In der Maschinensparte habe es erhebliche Auftragsverzögerungen aufgrund der US-Zölle sowie von der Kriege im Nahen Osten gegeben, hiess es. Die Kunden hätten Projekte mit Bobst in einer Grössenordnung von mehr als 80 Millionen eingefroren.