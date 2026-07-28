Ein Zusammenspiel aus den anhaltenden geopolitischen Spannungen im Nahen Osten, der Unsicherheit über die US-Handels- und Zollpolitik sowie dem anhaltenden Inflationsdruck habe die Situation für die Kunden schwieriger gemacht, begründet Bobst den Rückgang. Infolgedessen seien die Investitionszyklen länger geworden, was sich direkt auf die Auftragseingänge auswirkt habe.