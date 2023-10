Mit den Lieferungen einher könnten Feuerpausen gehen, zumindest in der Nähe des Grenzübergangs Rafah zu Ägypten, über den früher bereits Hilfslieferungen in den Gazastreifen gelangten. Die UN-Vollversammlung forderte am Freitag mit grosser Mehrheit eine sofortige humanitäre Feuerpause zischen Israel und den Palästinensern im Gazastreifen. Es müssten Hilfslieferungen zugelassen und die Zivilisten geschützt werden, hiess es in der von arabischen Staaten eingebrachten Resolution.