Explosionskrater haben dort die Strassen unpassierbar gemacht, in der Umgebung liegen Gebäude in Schutt und Asche. Bei den Luftangriffen auf den Gazastreifen starben bis Dienstag mindestens 830 Menschen, mehr als 180.000 Menschen wurden nach Einschätzung der Vereinten Nationen (UN) obdachlos. In Israel wurden laut Militär beim Angriff der Hamas am Samstag mindestens 1200 Menschen getötet.