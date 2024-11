Die Bank of England (BoE) hatte Anfang August auf die abebbende Inflationswelle reagiert und die Zinswende vollzogen. Die Fed ging erst im September auf Senkungskurs. Im Begleittext zum Zinsentscheid ging die BoE nicht auf die US-Präsidentschaftswahlen ein, bei der sich der Republikaner und bekennende Anhänger von Strafzöllen, Donald Trump, durchgesetzt hatte. Vor der Presse sagte BoE-Chef Andrew Bailey allerdings, die Notenbank werde die Entwicklung «sehr genau beobachten». Trump hat einen allgemeinen Einfuhrzoll von zehn Prozent auf alle Waren aus dem Ausland angekündigt. Die Denkfabrik National Institute of Economic and Social Research schätzt, dass sich das britische Wirtschaftswachstum in diesem Fall halbieren könnte.