Die Ergebnisse basieren auf dem sogenannten Wirksamkeits-Estimand, einer Messgrösse, die davon ausgeht, dass alle Patienten das Medikament während der Studie eingenommen haben, auch wenn dies tatsächlich nicht der Fall war. Das Unternehmen kündigte an, die vollständigen Daten Anfang Juni auf einer Konferenz zu veröffentlichen.