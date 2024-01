Boeing räumt nach der Notlandung einer 737 MAX wegen einer im Flug herausgebrochenen Kabinenwand erstmals Fehler ein. Dem Flugzeugbauer sei ein Fehler unterlaufen und das Unternehmen werde mit den Aufsichtsbehörden zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass so etwas «nie wieder passieren kann», sagte Konzernchef Dave Calhoun am Dienstag. Die beiden amerikanischen Fluggesellschaften Alaska Airlines und United Airlines, die diese Flugzeuge einsetzen, haben nach der Notlandung bei weiteren Maschinen des betroffenen Typs lose Teile entdeckt. Dies hat neue Zweifel an der Konstruktion und dem Zulassungsverfahren der meistverkauften Flugzeugfamilie von Boeing geweckt, was zu einer Wiederholung eines solchen Vorfalls führen könnte.