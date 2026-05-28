China beabsichtige, mehrere hundert weitere Boeing-Jets zu kaufen, werde den gesamten Auftrag aber nicht auf einmal bekannt geben, hiess es in den Kreisen ​weiter. China ​könnte sich später zum Kauf von ⁠weiteren 300 bis 500 Jets verpflichten, womit sich die ​Gesamtzahl auf bis ⁠zu 700 Flugzeuge belaufen könnte. Dies hänge jedoch davon ab, dass Boeing seiner ‌Verpflichtung zur Lieferung wichtiger Ersatzteile für bereits bei chinesischen Fluggesellschaften im Einsatz befindliche Jets nachkomme. Das chinesische Handelsministerium hatte den Kauf der 200 ‌Jets vergangene Woche bestätigt und hinzugefügt, dass die USA Liefergarantien für ​Triebwerksteile und Komponenten geben würden. Dies sei eine entscheidende Vorbedingung für weitere Käufe.