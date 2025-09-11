Die ersten Maschinen des Typs könnten daher erst im kommenden Jahr ausgeliefert werden, sagte Boeing-Chef Kelly Ortberg am Donnerstag. Dies wäre sechs Jahre später als beim Start des Programms im Jahr 2013 erwartet. Bis zu einer Zulassung sei noch ein «Berg von Arbeit» zu bewältigen. Zuletzt habe es zwar keine neuen technischen Probleme gegeben.